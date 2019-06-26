Итальянский депутат в ПАСЕ объяснил поддержку возвращения России

Отсутствие России в Парламентской ассамблее Совета Европы на протяжении последних лет нарушало сам смысл этого института, заявил делегат от Италии Альвизе Маньеро, поддержавший возвращение России в ПАСЕ.

«Сам смысл этого института заключается в том, чтобы позволить нам, представителям 47 стран-членов, влиять друг на друга и противостоять друг другу, чтобы стремиться к тем целям и ценностям, которые мы все хотим развивать и продолжать реализовывать в интересах граждан наших стран. Это демократия, сила закона, права человека», – сказал Маньеро в комментарии РИА «ФАН».

Депутат ПАСЕ отметил, что сами отцы-основатели этого института создавали его как способ объединить после Второй мировой войны в том числе бывших противников на пути взаимного мирного развития в интересах человека и его прав.

«Это место о вере в то, что мы можем решать конфликты, создавая общую культурную основу для диалога – мирного, пусть даже живого или драматического, о том, что мы считаем справедливым или несправедливым для каждого из почти 800 миллионов людей, которых мы представляем», – пояснил итальянский делегат.

По мнению Маньеро, возобновление участия российских депутатов в работе ПАСЕ можно расценивать только положительно. Представитель Италии отметил, что вместе с другими членами делегации надеется убедить Украину изменить свое решение и не покидать ПАСЕ.

В понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ и выдвинула председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия новой российской делегации в Парламентской ассамблее, теперь соответствующий вопрос рассмотрит специальная комиссия в среду.

В среду Парламентская ассамблея Совета Европы в одном из проектов резолюции комитета по мониторингу к докладу о полномочиях новой российской делегации предложила вернуть их, но на определенных условиях. Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий.