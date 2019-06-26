В ДНР задержаны планировавшие устранение глав силовых ведомств террористы

Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали террористов, прибывших в Донецк для физического устранения руководителей силовых ведомств.

«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», – говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что задержанные были завербованы сотрудниками СБ Украины. При обыске у одного из них изъяты оружие, патроны и гранаты.

Отметим, что в среду должно было исполниться 43 года главе ДНР Александру Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». В мае глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что следователи установили заказчиков, организаторов и исполнителей убийства первого лидера провозглашенной республики. Позже в ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.