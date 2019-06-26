Депутата Госдумы не пустили на Украину

Депутата Государственной думы не пропустили в Киев украинские пограничники.

«В Борисполе (международный аэропорт под Киевом) не пропущен российский политик», – сообщила пресс-служба госпогранслужбы, передает ТАСС.

Фамилия российского политика не называется, однако известно, что им оказался депутат Госдумы, который прилетел из Риги.

Пограничники объяснили, что не пропустили российского политика, так как ему «запрещен въезд на Украину правоохранительными органами». В итоге «гражданин РФ <...> возвращен обратным рейсом».

Ранее сообщалось, что россиянку не пустили на Украину из-за ее постов в соцсетях.