Депутата Госдумы не пустили на Украину

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26 июня, среда | Последнее обновление — 12:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Россия пригрозила покинуть ПАСЕ в случае ограничения полномочий
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Россию потеснили на рынке оружия
Губернаторов отправили на дорожные работы
Молились ли Богу советские солдаты Великой Отечественной
Москва напугала Украину в ПАСЕ
Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
Времена Грибоедова и Мимино давно прошли
Алексей Алешковский, сценарист
Россия дала свободу республикам, которые не захотели дать свободу своим народам. Эмоциональный ответ на национальный вопрос обусловлен тем, что свой кусок никто добровольно отдавать не хочет. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
В Германии идет тихая гражданская война
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Что-то странное происходит в Дойчланд. Все вдруг начали бороться с крайне правыми – вплоть до загадочных смертей. Тогда как реальная угроза стране, да и миру исходит от крайне левых. Стреляют и те и другие. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Эрдоган попал в сложную ситуацию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Партия Реджепа Эрдогана проиграла выборы в Стамбуле – второй раз подряд за три месяца. И это поражение уже называют началом конца правления турецкого султана. Подробности...
Беспилотник-разведчик в виде совы создали в России
В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкойПодробности...
Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон
Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и РоссииПодробности...
Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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