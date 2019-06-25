В Якутии начался образовательный модуль проекта «100 городских лидеров»

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25 июня, вторник  |  Последнее обновление — 17:03  |  vz.ru
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Атака США на Иран вызовет всемирный «нефтяной голод»

Загадочные атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе – еще цветочки. Ягодки могут быть связаны с военным конфликтом Ирана и СШАФото: AP/ТАСС
Новости из Персидского залива все тревожнее - Иран уже начал сбивать американские беспилотники. Если дело дойдет до открытого военного столкновения - по какому сценарию США будут атаковать персидское государство? Чем ответит на это Иран и как этот военный конфликт отразится на нефтяном рынке - в частности, с точки зрения снабжения нефтью всей остальной планеты? Подробности...
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Выявилась бесчеловечная суть грузинских претензий к России

Давид Кацарава - один из тех, кто устроил провокацию с российской делегацией в парламенте ГрузииФото: facebook.com/David-Katsarava
Одним из главных лозунгов грузинской пропаганды в последние дни стали слова о «20 процентах территории», которые Россия якобы отняла у Грузии. Политики и рядовые граждане Грузии тем самым признаются в самом гнусном цинизме: им важна в первую очередь территория, а мнение живущих на этой земле людей не имеет никакого значения. Тем интересней то, как в таких случаях поступает Россия. Подробности...
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Самый «народный» кодекс ждут серьезные изменения

КоАП будет подвергнут существенной переделкеФото: Елена Пальм/ТАСС
В России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы. Специалисты рассказали, почему КоАП необходимо менять и что именно, скорее всего, будет подвергнуто пересмотру. Подробности...
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Американские политики подкуплены деньгами за марихуану

Американские политики едины в своем одобрении марихуаныФото: Pacific Press/Barcroft India/ТАСС
Расползающаяся по США легализация марихуаны в последнее время все чаще начинает встречать протесты в стране, в том числе среди профессионалов – врачей и химиков. Они опровергают распространенное в Америке представление о полной безопасности каннабиса. Однако политическое руководство США обращает мало внимания на подобные заявления. Почему? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Краткая хрестоматия американской синофобии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
У России нет другого выбора, кроме упрочения собственного суверенитета и формирования третьего центра силы в мире. Иначе мы станем просто ареной прокси-противостояния Китая и США. А это противостояние уже началось. Подробности...
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«Патриарх» Филарет может стать первым в истории «дважды анафемой»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Происходящее делает и без того призрачные шансы на признание ПЦУ православным миром и вовсе исчезающими. И напоминает православным людям известную строчку из псалма: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его». Подробности...
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Дело сестер Хачатурян ставит общество перед непростым выбором

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Дело сестер Хачатурян будоражит страну, многие требуют вообще не судить их, а сразу признать жертвами их отца и вообще заняться проблемой домашнего насилия. Но признание убийства допустимым ответом на насилие в семье открывает ящик Пандоры. Подробности...
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            В Якутии начался образовательный модуль проекта «100 городских лидеров»

            25 июня 2019, 16:18

            Текст: Анастасия Воробьева

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            Образовательный модуль Агентства стратегических инициатив проводится в Якутске с 25 июня по 1 июля в рамках программы «100 городских лидеров». В столицу Якутии приезжают участники программы – команды из городов Томск, Липетск, Городец, Полярные зори, Боровичи, Кировск.

            В Якутске состоятся лекции по маркетинговой системе и привлечению инвестиций, командам представят проект «Парк будущих поколений» – участника программы «100 городских лидеров», строительство которого запланировано на территории 79 квартала Якутска.

            Напомним, что в рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи Агентство стратегических инициатив подвело итоги конкурса «100 городских лидеров». Из 2,5 тыс. участников, представлявших 148 городов, команда из Якутии вошла в число 26 финалистов. Победившие проекты участвуют в девятимесячном федеральном акселераторе, один из четырех образовательных модулей которого состоится на днях в Якутске.

            В команду Якутии входят представители АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)», креативного кластера «Пространство», Управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

            Кросс-функциональной командой в рамках проекта «Парк будущих поколений» сформирован проект образовательного кластера «Z-school» – международная экспериментальная академия гибких компетенций (SOFT-SKILL).

            Проект «Саха_Z - парк будущих поколений» – это общественное пространство нового типа, создающее среду для появления новых проектов в креативных индустриях и раскрытия творческих талантов молодежи. В парке будут расположены библиотека, выставочный центр, коворкинг зона, фудкорт, конференц-зал и другие объекты. По мнению участников команды, итогом проекта станет взрывной рост креативных индустрий и органическое формирование вокруг парка креативного квартала столицы республики.

            «Проект «Парка будущих поколений» красивый, креативный, выполнен с использованием передовых технологий. При этом очень важно, что он учитывает идентичность и самобытную культуру Якутии, особенности жизни в Арктике», – считает глава региона Айсен Николаев.

            После прохождения четырех образовательных модулей, на заключительном этапе программы «100 городских лидеров» осенью текущего года проектные команды представят свои разработки потенциальным инвесторам. Проекты 26 команд, попавших в финал, получат поддержку в формате федеральной экспертизы, наставничества, сопровождения и привлечения инвестиций.

            Финансирование проекта благоустройства «Парк будущих поколений» планируется за счет средств АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и «НКО Фонда будущих поколений Республики Саха (Якутия)» и составляет 200 млн рублей. Также запланировано включение объекта в государственную программу по формированию комфортной городской среды. Основным эффектом от реализации проекта станет создание к 2022 году 1 тыс. новых бизнесов в сфере креативных индустрий и 10 тыс. рабочих мест.

            Отметим, что программа «100 городских лидеров» стартовала в январе 2019 года под эгидой Агентства стратегических инициатив в партнерстве с госкорпорацией «Росатом» и призвана вовлечь активных граждан в процессы изменения городов к лучшему. Программа рассчитана на 5 лет, включает в себя акселератор городских проектов, работу с наставниками и экспертами, а также краудсорсинговую платформу для поиска решений и получения предложений www.100gorodov.ru, сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).


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