Владимира Кличко пришлось спасать в Средиземном море

Береговая охрана Испании спасла украинского боксера Владимира Кличко и его семью с загоревшейся яхты в Средиземном море.

Возгорание произошло в машинном отделении, когда судно следовало с испанского острова Ибица на Мальорку и находилось примерно в 11 км от берега, сообщает ТАСС со ссылкой на германское агентство ДПА.

Уточняется, что ситуацию под контроль взяла пожарная служба Мальорки.

Ранее сообщалось, что береговая охрана Финляндии задержала российскую яхту, стилизованную под древнерусскую ладью.