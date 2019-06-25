Названы сроки начала испытаний БТР К-16 «Бумеранг»

Новейший бронетранспортер (БТР) К-16 на колесной платформе «Бумеранг» выйдет на государственные испытания в июле этого года.

«Скоро мы завершаем предварительные испытания платформы «Бумеранг». <...> Их завершение и получение литеры «О» позволит сэкономить время на проработку новых образцов вооружения и военной техники на базе платформы «Бумеранг», пока идут ее государственные испытания. Они, кстати, начнутся уже в следующем месяце», – сообщили в пресс-службе Военно-промышленной компании ТАСС.

Ранее сообщалось, что к госиспытаниям в 2019 году приступит новейший российский танк Т-14 «Армата».

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