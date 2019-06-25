Число стобалльников ЕГЭ по русскому резко сократилось

В пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что число учеников, сдавших ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, по сравнению с 2018 годом снизилось на 30%.

В ведомстве сообщили, что если в 2018 году из 645 тысяч сдававших ЕГЭ по русскому языку, 100 баллов набрали 3,7 тыс. человек, то в 2019-м русский сдавали 664 тыс. школьников, а максимальный балл сумели набрать лишь 2,6 тысяч, передает РИА «Новости».

При этом если в 2018-м минимальный порог для получения аттестата не преодолели лишь 0,5% сдававших, то в 2019-м этот показатель вырос до 0,6%.

Напомним, в начале июня 2019 года в Рособрнадзоре сообщали, что во время первых экзаменов с ЕГЭ был удален 141 школьник.

Ранее Рособрнадзор также рассказал о хакерских атаках на интернет-ресурсы ЕГЭ, уточнив, что данные о них были переданы в правоохранительные органы.