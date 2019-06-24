Мужчина зарезал трех человек в Башкирии

В одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии мужчина смертельно ранил трех человек, еще двое пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В ведомстве рассказали, что экипаж патрульно-постовой службы Кармаскалинского района выехал в отдаленную деревню, получив сообщение о том, что мужчина с ножом бросается на людей.

«Были найдены убитыми сестра нападавшего 1964 года рождения, а также двое соседей – супруги 1940 и 1943 годов рождения», – передает ТАСС сообщение МВД по региону.

Еще двое жителей деревни, получившие ранения, обратились за медицинской помощью.

Сотрудники полиции ранили нападавшего в ногу, он скончался при оказании помощи.

Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, мужчина состоял на учете у психиатра.

Ранее в Челябинске местный житель в результате конфликта зарезал четверых взрослых и одного ребенка.