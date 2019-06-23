Стелу русским миротворцам открыли на Крите

На муниципальном кладбище святых Константина и Елены в городе Ретимно на Крите открыли памятник русским воинам международной миротворческой миссии 1897-1909 годов.

На стеле увековечены имена русских моряков – участников миссии, а также членов их семей, передает РИА «Новости».

Инициатором установки монумента выступил греческий историк, исследователь русского присутствия на Крите генерал-лейтенант в отставке Костас Падувас.

Памятник изготовлен по проекту критского архитектора Эммануила Бирикакиса при поддержке председателя совета директоров российской Группы компаний «Мирум» Виталия Борисова.

В церемонии принял участие посол России в Греции Андрей Маслов, представители светских и церковных властей Крита.

Больше 100 лет назад на Крите состоялась первая международная миротворческая операция с активным участием России и других великих держав, напомнил Маслов.

«Чтобы защитить христианское греческое население Крита от насилия и преследований Османской империи и сохранить хрупкий мир в Восточном Средиземноморье, Россия способствовала перевозке более 5 тыс. греческих беженцев с Крита на Милос, восстановлению разрушенной инфраструктуры, межрелигиозному миру среди местных жителей, выводу османских вооруженных сил с Крита и предоставлению автономии острову, что привело в конечном итоге к присоединению Крита к греческому государству в 1913 году», – рассказал российский посол.

Также он отметил, что свидетельством вклада русских солдат миссии и консульства Российской империи в Ханье является то, что улицы в Ханье и Ретимно носят имена контр-адмирала Скрыдлова, командующего отдельным отрядом кораблей в Средиземноморье, и полковника Шостака, который был первым главой российской миссии на Крите.

Посол выразил благодарность региональным, муниципальным и церковным властям Крита за внимание к историческим связям между Россией и Грецией в регионе.