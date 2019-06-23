В Грузии ответили на призыв Москальковой защитить права россиян

Граждане России свободно передвигаются по Грузии и не испытывают каких-либо препятствий, заявила народный защитник (омбудсмен) страны Нино Ломджария.

Ломджария написала в Facebook в ответ на просьбу уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой об оказании помощи в защите прав россиян, что «Грузия сохраняет статус безопасной страны, и у нас нет никакого основания, которое изменит эту данность. (...) Граждане России мирно передвигаются и одинаково пользуются всеми услугами на территории Грузии, они не испытывают никаких препятствий», передает ТАСС.

Она заявила также, что единственный случай, произошедший с российскими гражданами в Грузии за последние дни – это инцидент со съемочной группой телеканала «Россия 24».

Она заверила, что уже возбуждено уголовное дело и ведутся следственные мероприятия.

«Я лично говорила с представителями МВД и активно слежу за процессом следствия», – добавила омбудсмен, подчеркнув, что она намерена защищать интересы всех людей в случае необходимости, вне зависимости от их гражданской принадлежности.

Ломджария также выразила надежду, что Москалькова будет защищать права граждан Грузии в России и не допустит дискриминации по этническому или гражданскому признаку.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, в воскресенье уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Грузии Нино Ломджария с просьбой помочь в защите прав россиян, которые в данный момент находятся в этой стране.

Ранее на фоне антироссийских акций в Тбилиси президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Минтранс также приостановил полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.