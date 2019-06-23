На жителя Абакана завели дело об оскорблении госсимволов за пост о губернаторе Хакасии

В Хакасии пользователя соцсети накажут за оскорбительные высказывания о главе Хакасии Валентине Коновалове. В полицию поступил сигнал из администрации главы республики. В МВД возбудили дело об административном правонарушении по статье, предусматривающей ответственность за неуважение к органам госвласти.

Пользователь Facebook Вячеслав Шоев разместил у себя на странице пост, содержащий нелестные высказывания о Валентине Коновалове. Страницу Шоева изучили сотрудники Центра «Э» МВД по Хакасии после того, как из администрации Коновалова к ним поступил сигнал. Было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Она предусматривает наказание от 30 до 100 тысяч рублей за распространение в интернете информации, выражающей неуважение к официальным государственным символам или органам, осуществляющим государственную власть.

Пост пришлось удалить, сообщает информационное агентство «Хакасия».

На момент подготовки материала получить комментарий в правительстве республики Хакасия не удалось.



Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин в в интервью «Коммерсанту» сообщил, что данная норма в регионах применяется неправильно: «В законе строго прописано, что речь идет об институтах власти — это президент, правительство, Конституция, парламент, суды. Он не должен применяться, если речь идет о каком-нибудь мэре или губернаторе. К сожалению, теперь мы наблюдаем попытки местных региональных элит использовать этот закон для сведения счетов с общественниками и журналистами».

Напомним, что закон о запрете распространения в интернете информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, демонстрирует явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или госорганам, вступил в силу 29 марта.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что запрещают новые законы о фейках и оскорблении госсимволов.