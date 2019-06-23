Американского робота-полицейского назвали «самоходным мусорным ведром»

В калифорнийском городе Хантингтон Парк появился робот-полицейский, названный HP RoboCop, однако он похож скорее на самоходное мусорное ведро, говорится в сюжете швейцарского телеканала SRF.

«Новоиспеченный сотрудник полиции калифорнийского города Хантингтон Парк немускулист и похож скорее на самоходное мусорное ведро, нежели на полицейского, на которого можно положиться», – передает RT сюжет телеканала.

Отмечается, что HP RoboCop оснащен панорамной камерой 360 градусов, а концепция робота получила название «устрашение благодаря присутствию». Робот-полицейский будет нести службу в парках и зданиях.

«В свою очередь, на своей странице в Twitter HP RoboCop уже сообщил миру, что служба в полиции доставляет ему удовольствие. Да-да, конечно, до тех пор, пока пара ребятишек его не опрокинут», – иронизируют в Швейцарии.