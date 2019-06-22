СПЧ призвал ОБСЕ проконтролировать ситуацию с группой «России 24» в Грузии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна взять на контроль ситуацию со съемочной группой «России 24» в Грузии, заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Александр Брод.

«Я считаю, что господин [представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем] Дезир должен взять ситуацию под личный контроль, обратить внимание властей Грузии на недопустимость произошедшего, на необходимость создания условий для обеспечения деятельности российских журналистов, обеспечения их безопасности, свободы профессиональной деятельности», – сказал Брод РИА «Новости».

По словам члена СПЧ, он обратился к коллегам по совету с предложением направить обращение Дезиру в связи с тем, что произошел вопиющий инцидент с нападением радикалов на съемочную группу телеканала «Россия 24», которая записывала интервью.

«Налетели агрессивно настроенные люди, которые мешали работать, оскорбляли съемочную группу, пытались оказать физическое насилие. Тем не менее, власти Грузии, правоохранительные органы никаким образом не оценили произошедшее, не было никакой реакции. А подобные инциденты при таком попустительстве могут повториться», – добавил он.

Напомним, в Тбилиси напали на съемочную группу телеканала «Россия 24», нападавшие пытались избить корреспондента и оператора.

В МИД России заявили, что Москва ждет реакции на это нападение от профильных международных организаций и НПО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, а также требует от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов и граждан России.

В МВД Грузии заявили, что возбудили уголовное дело по статьям «о препятствии журналисткой деятельности» и «насилие».

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