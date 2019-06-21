Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Грузии

Президент Владимир Путин обсудил ситуацию в Грузии, в Персидском заливе и несколько внутрироссийских вопросов с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«На совещании обсуждалась ситуация в Персидском заливе... Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в ходе совещания обсуждалась ситуация в Грузии.

«Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление», – отметил представитель Кремля.

МИДу было рекомендовано «предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов», сказал Песков.

«Затрагивались также текущие вопросы внутрироссийской повестки дня», – заключил пресс-секретарь главы государства.

В совещании принимали участие спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, руководитель МИДа Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напомним, в четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.