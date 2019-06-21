В Тбилиси начались суды над участниками беспорядков

Четверо участников беспорядков в Тбилиси в пятницу осуждены на 12 суток ареста, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Процессы идут в Тбилисском горсуде. Как сообщает телекомпания «Рустави-2», задержаны более 100 демонстрантов.

В стационары в связи с беспорядками в Тбилиси было доставлены 240 человек, из них 80 – полицейские, заявил в пятницу замминистра здравоохранения Заза Бохуа.

По его данным, в настоящее время в больницах продолжает лечение 102 пострадавших.

Ранее во время массовых беспорядков в Грузии спецназ разогнал протестующих, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Сообщалось, что пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих.

МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Российским туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию. В МИД России заявили, что грузинские радикалы специально использовали визит российской делегации для проведения беспорядков.