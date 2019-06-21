Французской Майотте не понравилось сравнение с Крымом

Власти Майотты, жители которой решили вопрос о принадлежности к Франции на референдуме, выступили против сравнения их ситуации с референдумом в Крыму.

МИД России посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону рассказать президенту Украины Владимиру Зеленскому о Майотте.

Власти Майотты назвали заявление МИД России «неприемлемым» и призвали «сравнивать сравнимое», передает РИА «Новости».

Майотта считает, что своим заявлением российская сторона попыталась «оправдать собственные дипломатические практики». Это, по словам местных властей, «является неуважением одного очень здравого принципа: не надо говорить за других».

Напомним, МИД России уже указывал Франции на ситуацию вокруг Майотты и Комор в связи с референдумом в Крыму.

Майотта территориально является частью Коморских остров, но в 2009 году жители острова на референдуме проголосовали за то, чтобы стать французским заморским департаментом.

Результаты референдума не были признаны ни Африканским союзом, ни ООН, ни Коморскими островами, продолжающими считать Майотту своей территорией.

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