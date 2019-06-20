Путин ответил на вопрос, москвич он или россиянин

Президент Владимир Путин во время прямой линии обратил внимание на один из вопросов из SMS на экране: «Вы больше москвич или россиянин?»

«Я петербуржец – родился в Петербурге, это моя малая родина. Это тоже о чем-то, я считаю, говорит», – заметил Путин.

Прямая линия с президентом проходит в четверг, он отвечает на вопросы россиян. Трансляция идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».