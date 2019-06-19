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В чем отличие России от Индонезии

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            Кузнецова предложила давать льготы детдомовцам при поступлении в суворовские училища

               19 июня 2019, 20:47
            Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
            Текст: Андрей Резчиков

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            Государство обязано помогать выпускникам детских домов при их переходе во взрослую жизнь, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, в частности, можно давать им преимущество при поступлении в кадеты. О создании рабочей группы по выработке законодательных инициатив в этой сфере омбудсмен объявила, выступая на дискуссии в Общественной палате.

            В среду уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выдвинула несколько законодательных инициатив, направленных на постинтернатное сопровождение выпускников детских домов. Свою инициативу она озвучила в ходе дискуссии в стенах Общественной палаты, куда пригласила законодателей и профильных чиновников.

            Поводом изменить закон она назвала рост числа жалоб от бывших детдомовцев, которые сталкиваются с трудностями после перехода к самостоятельной жизни. «Ряд проблем накапливается как снежный ком», – добавила она.

            Больше всего омбудсмена беспокоит тот факт, что многие сироты после выхода из стен детдома попадают за решетку. Только с начала года Кузнецова получила около сотни писем от бывших детдомовцев, которые оказались в тюрьме. Благодаря помощи ФСИН, ей удалось узнать, что только в прошлом году в местах заключения находилось 1310 человек. «И это ребята до 18 лет, а после восемнадцати они в статистику не попадают», – пояснила она. Причем после того, как сироты оказываются в местах лишения свободы, они перестают получать положенные по закону пособия.

            Чтобы уберечь детдомовцев от связей с преступным миром, Кузнецова предлагает целый ряд мер.

            «Нам бы очень хотелось, чтобы в федеральный закон № 442 «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации» были внесены изменения, которые априори предполагают рассматривать выпускника сиротских учреждений как того, кому нужно оказывать социальную поддержку. Сегодня, дискутируя на эту тему, мы можем услышать: если они будут нуждаться – им помогут. Но зачем же дожидаться, когда у выпускника станет все плохо, когда он попадет в безвыходное положение и будет искать помощь?» – риторически спросила Кузнецова.

            Омбудсмен предложила гарантировать бывшим детдомовцам получение одной из конкурентных, ценных для рынка труда профессий, потому что «ситуация с трудоустройством тяжелая». По официальным данным, в прошлом году из детдомов вышли во взрослую жизнь 4343 человека, однако только 185 из них официально устроились на работу.

            Среди других мер Кузнецова предлагает гарантировать сиротам прием на обучение по программам среднего профессионального образования, например, в виде бесплатных курсов, которые будут обязаны предоставлять учебные учреждения. Кроме того, омбудсмен считает, что бывшим детдомовцам нужно предоставлять преимущество при поступлении в суворовские и кадетские училища.

            Также она высказалась за то, чтобы бывшие детдомовцы с инвалидностью получали бы профессиональное образование, а не свидетельства об обучении, которые не позволяют устроиться даже на примитивную работу. «Мне писали эти ребята... С этой справкой они не могут никуда устроиться, учиться никуда не берут», – посетовала она.

            По словам Кузнецовой, трудоустройство бывших детдомовцев регламентируется региональными законодательными актами и где-то «есть неплохие региональные практики, которые можно зафиксировать на федеральном уровне как некий стандарт».

            Еще одна из проблем, которая волнует Кузнецову – это утрата бывшими детдомовцами жилья, что нередко происходит по причине простой юридической неграмотности сирот.

            Кузнецову беспокоит и тот факт, что многие из сирот пропадают из поля зрения госорганов, как только покидают стены интернатов. Их дальнейшая судьба неизвестна. За последние пять лет из детдомов и интернатов выписались 33 тысячи человек, из которых ежегодно исчезают из поля зрения чиновников две-три тысячи. Например, в Калмыкии, Хакасии, Еврейской автономной области, Орловской и Калининградской областях вообще нет статистики о том, что происходит с ребятами после выписки из детдома.

            Лучше всего, по ее словам, учет детдомовцев наладили в Татарстане, Санкт-Петербурге, Челябинской и Свердловской областях. В этих регионах уже налажена и конкретная поддержка выпускников со стороны местных чиновников.

            Свои инициативы Кузнецова предлагает обсуждать в рамках временной рабочей комиссии, которую она намерена возглавить. В эту комиссию она пригласила сенаторов, депутатов, представителей прокуратуры, а также различных профильных чиновников из министерств и ведомств.

            Инициативы Кузнецовой уже встретили поддержку в Совете Федерации. Войти в комиссию уже выразили желание сенаторы Римма Галушина и Лилия Гумерова, которая в свое время работала детским омбудсменом в Башкирии. Первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева тоже решила присоединиться к комиссии. Все они также участвовали в дебатах в Общественной палате.

            С тем, что у бывших детдомовцев очень низкий уровень юридической грамотности, на дискуссии согласилась и начальник управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Марина Зайцева. По ее словам, количество обращений сирот о нарушении их прав не уменьшается.

            «Надо решать проблему обучения детей в детдомах и приютах. Когда дети выходят, то начинают сталкиваться с трудностями. А если эту работу проводить в стенах интерната, то много вопросов во взрослой жизни было бы снято. Они были бы готовы к тому, чтобы заполнить квитанцию», – считает Зайцева.

            Войдет в состав комиссии и бывший детдомовец Альберт Сарбалаев, который тоже пришел в Общественную палату. Правовую безграмотность сирот он считает настоящим бедствием. «В детских домах не обучают юридической грамотности. Они не знают, как оплачивать услуги ЖКХ. Даже не знают, какие пособия им положены на время обучения», – отметил Сарбалаев.

            По его словам, создание комиссии во главе с Кузнецовой не решит всех проблем и нужно создавать организацию, которая объединила бы всех российских выпускников детдомов.

            «У нас в стране есть ассоциации ветеранов, одаренных детей, но у нас нет организации, которая могла бы объединить детей-сирот, а их сегодня в стране полмиллиона. Только тогда органы власти начнут слышать и понимать данную категорию людей», – уверен Сарбалаев. Он признал, что у детдомовцев низкий уровень образования, так как «большая часть поступает в средние учебные заведения по остаточному принципу». «Они получают невостребованные на рынке труда специальности. Выпускникам детдомов сложно поступать даже на обучение самым простым специальностям», – сообщил Сарбалаев.

            По его словам, многие проблемы возникают из-за трудностей с предоставлением временной регистрации по месту жительства вместо постоянной. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Сарбалаев пояснил, что после выхода из интерната выпускника выписывают. После поступления в колледж или университет ему предоставляют общежитие и на время учебы дают только временную регистрацию. В итоге после окончания учебного заведения в возрасте 23 лет, бывшие детдомовцы теряют вообще какую-либо прописку и превращаются, по сути, в бомжей.

            «По действующему законодательству получить постоянную регистрацию после выписки из детского дома невозможно», – утверждает Сарбалаев, который в прошлом получил регистрацию лишь благодаря тому, что прописался в квартире друзей.

            По его словам, к самостоятельной жизни оказываются не готовы большинство выпускников интернатов. «Для них характерна инфантильность и комплекс неполноценности, низкая самооценка», – подытожил Сарбалаев.

            Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в конце мая Анна Кузнецова обратилась с просьбой к главе государства Владимиру Путину поручить правительству начать реформу системы детских домов-интернатов.


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