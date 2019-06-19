Энтомолог объяснил появление ядовитых пауков в Подмосковье

Ядовитые пауки в Подмосковье, занесенные ветром или завезенные с овощами, фруктами или рассадой, не останутся в регионе надолго, заявил энтомолог, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов.

В Московской области были отмечены случаи появления ядовитых пауков-каракуртов, ранее не обитавших в регионе, передает РИА «Новости».

«В Московской области все же довольно холодный климат, чтобы у нас обосновалась постоянная популяция. Однако в связи с тем, что в последние недели установилась теплая погода, некоторые пауки могли к нам попасть из других областей центральной России, например, Волгоградской и Саратовской», – пояснил Горыманов.

Он отметил, что каракурты разносятся на паутине ветром и расселяются по территории, поэтому несколько особей таким образом могли попасть в Москву и область. Эксперт добавил, что таких членистоногих могли завезти из южных регионов вместе с овощами и фруктами и с посадочным материалом.

«Переживать не стоит, наши холодные зимы не позволят паукам стать постоянными жителями нашего региона», – сказал энтомолог.

У каракурта черное тело и массивное брюшко с яркими красными пятнами, но могут встречаться и полностью черные пауки, объяснил Горыманов. Он обитает в Киргизии, пустынных зонах Казахстана, степях Калмыкии, Астраханской области, Средней Азии, Ирана, Афганистана.

Для этих членистоногих нужен сухой и жаркий климат, пауки селятся в сетях около почвы.

«В июне и июле у пауков идет брачная миграция, тогда они просто ползают, и на них можно случайно наступить. На животных и человека не нападает, если его не потревожат», – заключил энтомолог.