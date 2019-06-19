В Заксобрание Петербурга принесли подписи за лишение депутата Резника мандата

Группа общественных активистов доставила в Законодательное собрание Санкт-Петербурга обращение к председателю Вячеславу Макарову и несколько папок с подписями горожан за лишение Максима Резника депутатского мандата и отстранение со всех занимаемых должностей в профильных комиссиях.

«Подписями мы просим Законодательное собрание и именно председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова рассмотреть вопрос, Максим Львович соответствует ли образу депутата и этике депутатской, либо нет. Просим дать ответ в течение семи дней по его отзыву. Подписи мы собирали с 5 июня, собрали около 10 тысяч подписей», – заявил общественный активист, экс-координатор движения «Антидилер» Антон Облицов.

В канцелярии Законодательного собрания документы приняли и пообещали вскоре дать ответ. По закону, у парламентариев есть на это 10 дней, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Общественный резонанс вызвал отказ народного избранника от медицинского освидетельствования на употребление наркотиков после того, как в СМИ появилась видеозапись, на которой человек, похожий на Максима Резника, якобы, курит запрещенные вещества.