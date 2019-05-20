Милонов призвал петербургского депутата Резника пройти тест на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал авторов петиции, призвавших парламентария законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника пройти текст на наркотики.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция, адресованная главному психиатру и наркологу Санкт-Петербурга, а также депутату законодательного собрания Северной столицы Максиму Резнику с просьбой к последнему публично пройти экспертизу на употребление наркотиков. К 14.00 понедельника, 20 мая, петиция набрала почти 5,2 тыс. подписей.

Появление петиции прокомментировал РИА «ФАН» член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. «Отличная инициатива, я бы и сам подписал эту петицию, но поскольку я не простой избиратель, а депутат – сделать этого не могу. Но если Максиму психологически сложно пройти тест на наркотики, я готов пойти вместе с ним и сдать тесты на все виды наркотиков. … Единственное условие – это должна быть государственная, а не частная клиника», – заявил Милонов.

Он также напомнил, что не раз выступал с требованием ввести обязательную проверку всех парламентариев на употребление запрещенных веществ. Милонов уверен, что депутат, выбранный народом, как лицо, принимающее важные государственные решения, не должен иметь зависимости от наркотиков.

С ним согласен и депутат IV созыва законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин. Он сообщил, что согласен с авторами документа. «Я уже не раз высказывал свою позицию по этому поводу в интернете и в своем обращении, которое написал официально. Сейчас очень многие говорят о журналистской этике, однако поведение Максима Львовича – это вопрос этики депутатской. И сейчас только парламент, законодательное собрание должно конкретно дать ответ, который ставит перед нами общество», – сказал Анохин.

В начале мая в Сети появилось новое видео, на котором человек, похожий на депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника, находясь в безлюдном месте, предположительно, раскуривает папиросу с марихуаной.

1 мая уже была опубликована подобная видеозапись.