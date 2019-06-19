МЧС предложило возложить на страны-виновницы гуманитарных кризисов финансовую ответственность

Россия предлагает возложить на страны-виновницы конфликтов в различных регионах мира финансовую ответственность за гуманитарные кризисы, заявил первый замглавы МЧС России Александр Чуприян на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Российская Федерация предлагает выстроить новую экономическую модель оказания международной гуманитарной помощи. Считаем, что она должна быть основана на том, что страны, инспирировавшие конфликты, обязаны нести первоочередную ответственность, в том числе финансовую, за оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам», – отметил он, передает ТАСС.

Чуприян добавил, что такой подход мог бы стать одним из способов снижения нагрузки на международную гуманитарную систему.

Отметим, что гуманитарный кризис до сих пор наблюдается в ряде районом Сирии. Так, гуманитарная катастрофа в Ракке при бездействии американской стороны сохраняется с прошлого года.

«Город фактически стерт с лица земли. До сих пор не развернуто масштабного разминирования. В результате от взрывоопасных предметов ежедневно гибнут или получают увечья местные жители», – сказал руководитель национального центра управления самообороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.