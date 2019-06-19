Волкер велел Украине покупать оружие у США

Киеву следует покупать у США вооружения, заявил спецпредставитель страны по Украине Курт Волкер.

США с 2014 года оказали Украине военную помощь на 1,5 млрд долларов, передает ТАСС.

В сенатском комитете США по иностранным делам Волкер выразил мнение, что Украина должна отвечать американской стороне «взаимностью», например, приобретать у США военную технику.

По словам Волкера, у Киева уже есть такие планы, хотя конкретные виды вооружений, которые собирается купить Украина, названы не были. Также он не пояснил, откуда Киев возьмет деньги на американское оружие.

Как заявил спецпредставитель США, приоритетными являются поставки антиснайперских систем, противотанковых ракет «Джавелин», систем ПВО и «прибрежной обороны».

Волкер заявил, что посетит Украину в течение нескольких недель. При этом представитель США готов встретиться с российскими коллегами по Украине, но не знает, когда такие переговоры состоятся, передает РИА «Новости».

При этом Волкер не видит готовности России содействовать преодолению конфликта в Донбассе.

Он также сообщил, что дата встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского не определена.

Волкер заявил, что считает «жизненно необходимым» сотрудничество США с Зеленским по урегулированию ситуации в Донбассе. По мнению Волкера, избрание Зеленского дает шанс активизировать этот процесс. Он заявил, что США и ЕС должны поддержать независимую от олигархов работу Зеленского.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какую роль будет играть Украина в отношениях США с Россией.