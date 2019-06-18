Симоньян дала совет чиновникам перед прямой линией с Путиным

Главный редактор RT Маргарита Симоньян дала совет региональным чиновникам перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным.

Она назвала прямую линию с Владимиром Путиным «временем сладких надежд униженных и оскорбленных огромной страны и душного трепета унижающих и оскорбляющих».

«Время, когда в башнях и башенках робко тренькают телефоны с немосковскими номерами входящих звонков – это проснувшиеся регионы, заранее задыхаясь от ужаса, находят знакомых знакомых знакомых, могущих дозвониться кому-то, кто рядом стоял и поэтому вроде бы должен знать ответ на вопрос, в формулировке которого заранее реют призраки равнодушного следака и в спешке забытого на стене в покинутом кабинете большого портрета того, кто, слегка улыбаясь, завтра по телевизору разорвет в зловонные клочья такую, казалось бы, филигранную биографию», – написала Симоньян в Telegram.

«– Про нас ниче не будет?

– Будет. Про всех будет. Ведите себя прилично – тогда не будет», – дала совет Симоньян.

Прямая линия с президентом начнется 20 июня в 12.00 мск. По состоянию на 9.00 18 июня поступило более 829 тыс. обращений, их прием продлится до окончания программы 20 июня.