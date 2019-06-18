В Кремле рассказали о кибератаках перед прошлой прямой линией с Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о мощнейших зарубежных кибератаках перед прямой линией с Владимиром Путиным в 2018 году.

Песков рассказал, что «за несколько дней до прошлой прямой линии и прямая линия, и два крупнейших телеканала были подвергнуты мощнейшей DDoS-атаке, источники которой за рубежом», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что таких проявлений «много», это «не новая практика».

«Новое в этой истории заключается в том, что впервые информация об этом начинает просачиваться в Соединенных Штатах Америки – это новое в этой истории», – добавил представитель Кремля.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся кибератаках на инфраструктуру России.

До этого американское издание The New York Times написало, что спецслужбы США в течение последнего года стали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Американский лидер Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. Также он потребовал от издания раскрыть источник опубликованной информации.

В Кремле, комментируя статью NYT, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна.