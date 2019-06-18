Нефть подешевела на опасениях относительно роста мировой экономики

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник утром снижаются на фоне обеспокоенности инвесторов за перспективы мировой экономики и спрос на сырье.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,05%, составив 60,91 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на WTI снизилась на 0,1% – до 51,88 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Негативная динамика цен на нефть обусловлена обеспокоенностью относительно замедления роста мировой экономики, что скажется на спросе на сырье. Цены на нефть упали почти на 20% с пиковых значений текущего года, достигнутых в апреле, на фоне опасений из-за торговой войны между Китаем и США и слабых макроэкономических данных.