Российские физики «вышли на новый уровень» при создании плащей-невидимок

Физики из Университета ИТМО совместно с некоторыми зарубежными научными центрами выяснили, каким образом можно заставить наночастицы рассеивать свет не назад и вперед, а в сторону. Это должно помочь созданию невидимых материалов, сообщается в журнале Physical Review Letters.

«Мы впервые объединили эффекты Керкера и анти-Керкера и вышли на новый уровень управления светом. Причем проблема была в нехватке физического понимания процесса и сведений о параметрах, придающих объектам такой уникальный оптический отклик. А нам и нашим зарубежным коллегам удалось их описать», – рассказал сотрудник Университета ИТМО Александр Шалин.

По его словам, год назад австралийским коллегам удалось создать трехслойные наночастицы, напоминавшие по структуре луковицу, которые могли рассеиваться свет в стороны, передает РИА «Новости».

Российские физики со своими зарубежными коллегами задумались о том, можно ли использовать более просто устроенные наночастицы, но при этом достичь того же эффекта. Ученые просчитали их структуру с помощью уравнений Максвелла и компьютерных моделей. После этого они создали наночастицы, которые могут взаимодействовать с микроволновым излучением, и проследили их поведение при облучении подобными волнами.

Опыты показали, что одиночные наночастицы, миниатюрные кубы из кремния длиной в 250 нанометров и листы из таких структур хорошо рассеивают свет в боковые стороны, практически не отражая его назад и не пропуская вперед.

По мнению ученых, решетку из этих материалов можно сделать невидимой: внешние поля частицы будут подавлять друг друга, а внутреннее поле будет лишь усиливаться. Таким образом, эти решетки можно будет применять в числе прочего для сенсоров, нелинейных устройств и голограмм.

Отмечается, что Шалин с коллегами уже провели первые опыты. В Ближайшее время результаты экспериментов физиков должны будут опубликовать в крупнейших научных журналах мира.

Напомним, летом 2017 года сообщалось, что российские ученые создали новый радиопоглощающий материал и что планируется серийное производство «плащей-невидимок» для минобороны и МВД.