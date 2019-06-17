Песков обозначил позицию Москвы по митингам в Гонконге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва считает ситуацию в Гонконге внутренним делом Китая и не планирует в нее вмешиваться.

«Вы знаете, это, наверное, внутреннее дело Китая де-юре», – сказал Песков, передает ТАСС. Он добавил, что Москва не будет вмешиваться в эту ситуацию.

Многотысячная акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции прошла 12 июня, на улицах города появились баррикады из кирпича и металлических ограждений. Столкновения развернулись и вблизи комплекса законодательного собрания города. В результате заседание парламента, на котором должно было пройти рассмотрение поправок, было отменено.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кому выгодны протесты в Гонконге.