Борис Джонсон не явился на первые теледебаты кандидатов в премьеры Британии

Первые телевизионные дебаты кандидатов в лидеры британской Консервативной партии и премьер-министры страны прошли в воскресенье без участия лидера гонки – бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

В дебатах на телеканале Channel 4 приняли участие пять кандидатов: нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант, министр окружающей среды Майкл Гоув, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, глава МВД Саджид Джавид, министр международного развития Рори Стюарт.

«Где же Борис? Если его команда не разрешает ему подискутировать с пятью довольно дружески настроенными коллегами, как он собирается вести переговоры с 27 европейскими странами?» – передает РИА «Новости» слова Ханта, главного на данный момент противника Джонсона.

Сам Борис Джонсон ранее заявлял, что примет участие в дебатах на более позднем этапе предвыборной кампании, когда поубавится «какофония».

Ранее Джонсон признался, что употреблял кокаин.