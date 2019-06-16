В ДНР предупредили о подготовке Киевом провокации

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила о подготовке Киевом вооруженной провокации для срыва нового соглашения о перемирии в Донбассе, которое должно быть рассмотрено на встрече контактной группы в Минске 19 июня.

«Нам стало известно о планах командования операции объединенных сил совершить в ближайшие дни очередную вооруженную провокацию, направленную на срыв возможных соглашений по мирному урегулированию конфликта в ходе предстоящих переговоров контактной группы 19 июня в Минске», – сказал представитель Народной милиции, передает РИА «Новости».

По его словам, подконтрольные Киеву военные планируют обстрелять собственные позиции в районе Авдеевики и гражданскую инфраструктуру близлежащих населенных пунктов. При этом ответственность за обстрелы будет возложена на ДНР.

«В рамках данной провокации будут активно привлекаться украинские СМИ, съемочные площадки для которых уже заранее оборудованы. После осуществления провокации будут подготовлены фейковые репортажи о потерях среди личного состава, мирных жителей, а также разрушениях объектов жилой инфраструктуры», – добавили в ведомстве, подчеркнув, что ДНР строго соблюдает режим прекращения огня.

Ранее участники контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня для подписания уже на встрече 19 июня.