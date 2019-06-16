Медведчук заявил о 1000-процентном росте цен на газ на Украине

В результате политики украинских властей стоимость газа в стране за последние пять лет выросла более чем на 1 тыс. процентов, заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

В эфире телеканала NewsOne Медведчук сказал, что рост цен на энергоносители для населения спровоцирован действиями незаконно созданной экс-президентом Петром Порошенко Национальной комиссии.

«(…) [В результате деятельности комиссии] цены на газ выросли с 2014-го по 2019-й на 1090%. Коммунальные платежи выросли в среднем на 740%. Стоимость тепла выросла на 1225%», – приводит его слова РИА «Новости».

Политик напомнил, что 30% украинского населения не могут платить по действующим в стране тарифам.

Ранее представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы на ЖКУ. Решение нового украинского президента вызвало жесткую критику оппозиции.