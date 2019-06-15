В ДТП под Воронежем погибли восемь человек

В результате дорожно-транспортного происшествия в Острогожском районе Воронежской области в субботу, 15 июня, погибли восемь человек, еще один пострадал, сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, детей среди жертв нет, передает РИА «Новости».

Уточняется, что авария произошла на автодороге Хохол – Острогожск, столкнулись два авто – Ford Focus и Volkswagen Transporter. В первом был только водитель, а во второй машине находились шесть человек, передает ТАСС.

«По предварительным данным, водитель машины Ford при обгоне выехал на большой скорости на встречную полосу», – сказал источник.

Ранее в субботу два гражданина России получили ранения в результате аварии в курортной Анталье на юге Турции.