Киев выдал за спецоперацию задержание добровольно сдавшегося экс-главу ЦИК ДНР

Экс-глава ЦИК ДНР Роман Лягин был задержан на Украине. Генпрокурор страны Юрий Луценко объяснил это «комбинацией» силовых ведомств, а СМИ предполагают, что задержанный мог сдаться сам.

О задержании 14 июня Лягина сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко в соцсетях, передает «Страна.ua». В комментариях главу ведомства спросили, сдался ли сам Лягин, на что прокурор ответил «Комбинация».

Он также опроверг сведения о том, что Лягин якобы сам сдался еще весной 2019 года. О том, что Лягин сдался в марте, ранее сообщала украинский депутат Наталья Веселова.

Также издание приводит версию добровольца ДНР Александра Жучковского. По его данным, Лягин сбежал из ДНР из-за конфликта с местными властями, в том числе с главой республики Александром Захарченко.