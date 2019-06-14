Уволенный из-за дела Голунова генерал полиции собрался на пенсию

Экс-глава УВД по Западному округу Москвы генерал-майор Андрей Пучков, снятый с должности после задержания журналиста Ивана Голунова, решил уйти на пенсию, сообщил глава НКО «Экспертный совет по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами» Антон Цветков.

«Я разговаривал с генералом Пучковым, он действительно принял решение уйти на пенсию. Он поблагодарил всех сотрудников за совместную работу», – сказал Цветков, передает РИА «Новости».

Комментарии самого генерала не поступали.

Андрей Пучков родился в 1960 году, начал работать в системе МВД в 1988-м и прослужил в органах правопорядка 31 год. Должности он лишился наряду с главным борцом с наркотиками в структуре ГУМВД Москвы Юрием Девяткиным. О планах последнего на жизнь ничего не сообщается.

Напомним, во вторник глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыта наркотиков, в связи с недоказанностью участия журналиста в совершении преступления. Голунова освободили из-под домашнего ареста.

Колокольцев также попросил президента России Владимира Путина освободить от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина. В четверг Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова.

Кроме того, предложены поправки в статью 228 Уголовного кодекса России о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта. Газета ВЗГЛЯД писала, как дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками.