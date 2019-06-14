В Латвии переименовали школу им. Пушкина

В латвийском городе Лиепая дума проголосовала за переименование 2-й средней школы им. Пушкина в «школу Лиедага».

Решение о переименовании школы принято 10 голосами за и 3 – против, передает infoliepaja.lv.

Депутат гордумы Людмила Рязанова (партия «Согласие») сообщила в Facebook, что к ней обратились родители учеников, бывшие ученики и учителя, узнавшие о планируемой смене названия школы с просьбой сохранить имя русского поэта, драматурга Александра Сергеевича Пушкина в названии учебного заведения.

Письмо с соответствующей просьбой, которое было направлено депутатам, подписал 121 человек.

Рязанова напомнила, что в 2019 году отмечают 220-летие Пушкина, и посетовала: «В год, когда многие люди мира отмечают 220 лет со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, комиссия по реорганизации и объединению двух лиепайских средних школ, состоящая из 9 человек, преподнесла подарок и предложила переименовать объединенную школу и дать новое название Лиедага!».

Он подчеркнула, что во внимание не были приняты подписи «бывших учеников, родителей учеников, которые учатся в настоящее время, родителей учеников 12-й средней школы, просто жителей города», равно как и «голоса 58 родителей, проголосовавших за имя Пушкина школе в (системе) э-классе».

«Вопрос объединения двух школ очень болезненный и задевает не только учеников, но и многих жителей Лиепаи. И имя Пушкина в названии школы это историческое и культурное наследие, которое (...) необходимо сохранить. Выбирать название по географическому расположению, по мне, не самый лучший вариант. Например, никому ведь не придет в голову переименовать школу имени великого латышского поэта Яниса Райниса в «Школу Ганибу», – считает латвийский депутат Павел Середа (партия «Согласие»).

«Предлагаю запустить акцию, если кому-то известны факты, связанные с именем Пушкина в Европе, мире, – прошу писать в комментариях», – написала Рязанова в Facebook.

Ранее Конституционный суд Латвии огласил решение по реформе перевода школ нацменьшинств на латышский язык: реформа соответствует основному закону страны. После этого тысячи жителей Латвии вышли на акцию в защиту русских школ.