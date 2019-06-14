Нефть подорожала на опасениях за поставки сырья

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут из-за того, что новости об инциденте с танкерами в Оманском заливе вызывали опасения относительно поставок сырья с Ближнего Востока.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,64% – до 61,69 доллара за баррель, цена июльских фьючерсов на WTI поднялась на 0,36% – до 52,47 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость нефти растет второй день подряд, при этом в четверг рост достигал 4,5% на фоне опасений за поставки нефти с Ближнего Востока. Иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера.