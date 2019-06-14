Гройсман захотел остаться премьером Украины после выборов

Глава украинского правительства Владимир Гройсман выразил готовность снова занять должность премьера после досрочных выборов в парламент Украины.

Он заявил, что «готов» вновь претендовать на должность главы кабмина, передает ТАСС со ссылкой на «1+1».

По словам Гройсмана, он намерен привести в Верховную раду профессионалов с «четкой повесткой дня». Он сказал, что готов нести ответственность за внедрение этой повестки.

Участвовать в выборах Гройсман собирается во главе собственной партии «Украинская стратегия Гройсмана».

Напомним, работой Гройсмана довольны 19% украинцев, а недовольны – 76%.

В конце мая Верховная рада не приняла отставку Гройсмана, таким образом, кабинет министров продолжит выполнять обязанности до выборов в парламент.

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