Ла Лигу уличили в слежке через официальное приложение

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13 июня, четверг  |  Последнее обновление — 13:09  |  vz.ru
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Зеленский принялся шутить про российский газ

За последние четыре года Украина переплатила за российский газ около 2 млрд долларовФото: Gleb Garanich/Reuters
В окружении президента Украины Владимира Зеленского предложили оппонентам власти заключить с Газпромом выгодные Киеву соглашения и снизить цены на газ на 25%. Руководство Газпрома ранее выражало готовность создать совместный консорциум и подписать новые контракты. Но насколько такие предложения реализуемы на практике и зачем Зеленский предлагает решить одну из насущных проблем своим противникам, а не взяться за дело самому? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Как арестованный генерал СК заслужил черную репутацию

Имя Михаила Музраева было мало известно за пределами Волгоградской области, однако в своем регионе он являлся одной из ключевых фигурФото: СУ СКР по Волгоградской области
«Ночной губернатор» – именно так в Волгограде давно называли генерала СК Михаила Музраева, задержанного в связи с обвинениями по тяжелым уголовным статьям. Во вторник Лефортовский суд арестовал его на два месяца по подозрению в теракте. Чем этот крайне влиятельный человек запомнился жителям Волгоградской области? Подробности...
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Украинское танкостроение скончалось

Украина возлагала на этот танк большие надежды - в том числе в смысле продажи на мировом рынкеФото: Anatolii Stepanov/Zuma/Global Look Press
Один из самых амбициозных военно-промышленных проектов Украины можно считать похороненным. Украинский танк БМ «Оплот», который в свое время так расхваливал Порошенко, больше не будет производиться. Почему Украина оказалась бессильна поддерживать выпуск столь важной для нее техники и как на это повлиял разрыв Киева с Москвой? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Почему Трамп хочет экономического «самоубийства» Китая

Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro
По утрам президенты крупнейших держав жмут друг другу руки, а по вечерам хладнокровно объявляют миру о введении новых санкций. Америка делает все возможное, дабы подпилить ножку на стуле юаня. Но соперника Трамп явно недооценил. Подробности...

День России – праздник неравнодушных

Аглая Топорова, журналист
Обратимся к тому, что происходит 12 июня в социальных сетях – главному в наши дни источнику общественных настроений. Подробности...
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Как измельчала русская эмиграция

Максим Соколов, публицист
Российская империя породила сынов, которые и в изгнании были гордостью и славой бывшей России. А современные изгнанники на собрании в Тракае представили собой зрелище даже не жалкое, а бессмысленное. Подробности...
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            Ла Лигу уличили в слежке через официальное приложение

            13 июня 2019, 12:31

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Испанское агентство по защите данных (AEPD) оштрафовало Ла Лигу (чемпионат Испании по футболу) за использование шпионских технологий в мобильном приложении, которое активировало микрофон и геолокацию пользователя.

            Создатели официального мобильного приложения Ла Лиги, которое было установлено более чем на 4 млн устройств, воспользовались технологией, позволяющей обрабатывать информацию, поступающую через микрофоны смартфонов пользователей, передает портал Sports.ru.

            Данное приложение позволяет следить за новостями и событиями лиги, а также предоставляет информацию о командах и футболистах из разных дивизионов.

            В 2018 году AEPD начало расследование в отношении Ла Лиги, а в начале июня 2019 года наложило на нее штраф в размере 250 тыс. евро за серьезное нарушение: Лига не сообщила надлежащим образом об использовании функций микрофона во время активации приложения.

            Так, при включении приложения активируется доступ к микрофону и геолокации пользователей, чтобы обнаружить телевизионный сигнал баров и мест, которые транслируют футбольные матчи пиратским способом.

            Представители Лиги заявили о том, что намерены обжаловать решение: «Мы глубоко не согласны с этим решением, считаем штраф, который был наложен, несправедливым, и считаем, что AEPD не приложило достаточных усилий, чтобы понять, как работает эта технология».

            Технические специалисты, занимавшиеся разработкой приложения, рассказали: «Поступающий сигнал преобразуется в двоичный код, который сравнивается с кодом передачи сигнала автоматической системой, выполняющей операцию менее чем за одну секунду. Сигнал не записывается, не сохраняется и никак не анализируется. Он только проверяет, соответствует ли код исходному коду сигнала вещания». 

            «Даже если бы мы захотели, даже если бы нам приказал судья, мы не смогли бы зарегистрировать разговоры, которые даже не связаны с пиратством, которое мы преследуем», – подчеркнули в Ла Лиге.

            Основным доводом защиты является борьба с пиратством, а точнее выявление мест, где проводятся нелегальные трансляции, ущерб от которых оценивается в 400 млн евро.

            Сообщается, что в декабре 2018 года полиция ликвидировала целую пиратскую сеть, которая занималась нелегальными трансляциями, однако тогда Ла Лига отрицала, что их приложение имело какое-либо отношение к этому делу.

            Отмечается, что многие корпорации уже давно используют технологию, позволяющую обрабатывать информацию, полученную с микрофона смартфонов. На основе этих данных пользователям демонстрируются определенные рекламные объявления.


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