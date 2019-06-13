Ла Лигу уличили в слежке через официальное приложение

Испанское агентство по защите данных (AEPD) оштрафовало Ла Лигу (чемпионат Испании по футболу) за использование шпионских технологий в мобильном приложении, которое активировало микрофон и геолокацию пользователя.

Создатели официального мобильного приложения Ла Лиги, которое было установлено более чем на 4 млн устройств, воспользовались технологией, позволяющей обрабатывать информацию, поступающую через микрофоны смартфонов пользователей, передает портал Sports.ru.

Данное приложение позволяет следить за новостями и событиями лиги, а также предоставляет информацию о командах и футболистах из разных дивизионов.

В 2018 году AEPD начало расследование в отношении Ла Лиги, а в начале июня 2019 года наложило на нее штраф в размере 250 тыс. евро за серьезное нарушение: Лига не сообщила надлежащим образом об использовании функций микрофона во время активации приложения.

Так, при включении приложения активируется доступ к микрофону и геолокации пользователей, чтобы обнаружить телевизионный сигнал баров и мест, которые транслируют футбольные матчи пиратским способом.

Представители Лиги заявили о том, что намерены обжаловать решение: «Мы глубоко не согласны с этим решением, считаем штраф, который был наложен, несправедливым, и считаем, что AEPD не приложило достаточных усилий, чтобы понять, как работает эта технология».

Технические специалисты, занимавшиеся разработкой приложения, рассказали: «Поступающий сигнал преобразуется в двоичный код, который сравнивается с кодом передачи сигнала автоматической системой, выполняющей операцию менее чем за одну секунду. Сигнал не записывается, не сохраняется и никак не анализируется. Он только проверяет, соответствует ли код исходному коду сигнала вещания».

«Даже если бы мы захотели, даже если бы нам приказал судья, мы не смогли бы зарегистрировать разговоры, которые даже не связаны с пиратством, которое мы преследуем», – подчеркнули в Ла Лиге.

Основным доводом защиты является борьба с пиратством, а точнее выявление мест, где проводятся нелегальные трансляции, ущерб от которых оценивается в 400 млн евро.

Сообщается, что в декабре 2018 года полиция ликвидировала целую пиратскую сеть, которая занималась нелегальными трансляциями, однако тогда Ла Лига отрицала, что их приложение имело какое-либо отношение к этому делу.

Отмечается, что многие корпорации уже давно используют технологию, позволяющую обрабатывать информацию, полученную с микрофона смартфонов. На основе этих данных пользователям демонстрируются определенные рекламные объявления.