На британскую контрразведку подали в суд после «шокирующих разоблачений»

Правозащитная организация Liberty подала в суд на британскую спецслужбу MI5, в обвинении идет речь о «незаконном обращении с данными», пишут СМИ.

«Эти шокирующие разоблачения показывают, как в MI5 незаконно обращались с нашими данными в течение многих лет, храня их, когда у них не было законных оснований для этого. Это может включать в себя нашу наиболее чувствительную информацию – наши звонки и сообщения, данные о нашем местонахождении, нашу историю браузера», – сказала адвокат организации Меган Гоулдинг, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Защитник пояснила, что MI5 якобы пыталась скрыть свои ошибки с помощью дезинформации комиссара, проводящего досудебные расследования.

Издание отметило, что о проблеме стало известно в январе 2016 года. Но комиссар Адриан Фалфорд, уполномоченный проводить досудебные расследования, обратил внимание на ошибки MI5 в работе с данными в этом году.

В письме, которое служба направила Фалфорду, сообщается, что в ведомстве не были в курсе, какие данные у них хранились.

По информации издания, MI5 занималось массовым перехватом данных с помощью программ наблюдения и взлома, после чего эту информацию загружали на компьютеры.

Также сообщается, что среди этих данных могли быть обсуждения между адвокатами и клиентами, которые должны быть защищены правовым иммунитетом. К иску присоединился Национальный союз журналистов Великобритании.