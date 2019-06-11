Глава Дагестана прояснил ситуацию со сносом знака на границе с Чечней

Руководитель республики Дагестан Владимир Васильев, комментируя демонтаж дорожного указателя на границе с Чечней, заявил, что вопрос с границей будет решаться с учетом интересов населения обоих субъектов.

Дорожный указатель на выезде из Кизляра с надписью «Чеченская Республика – Шелковской район» был демонтирован ночью в понедельник, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное правительство.

«Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, – это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет», – отметил Васильев.

Глава республики отметил, что представители Дагестана постоянно контактируют с коллегами из Чечни по этому вопросу.

«Пока мы решили приостановить процесс установления границы. Если посмотреть формально, то договоренность не нарушена: чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории, но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе – как наступление на наши территориальные интересы», – пояснил Васильев.

Он подчеркнул, что все дискуссионные вопросы будут проходить обсуждение с жителями, а решения будут приниматься в интересах обоих регионов и всего Северо-Кавказского округа.