Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 24 копейки – до 64,54 рубля, курс евро снизился на 23 копейки – до 73,05 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД