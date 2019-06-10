Опубликовано видео допроса подозреваемых в убийстве борца в Москве

Следственный комитет России опубликовал фрагмент допроса одного из шести подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева на юго-западе столицы.

Видео опубликовала «Российская газета».

На кадрах молодой человек рассказывает, что участвовал в драке с Чуевым. По его словам, он ударил спортсмена ногой по лицу, когда тот еще находился на земле.

Другой подозреваемый рассказал, что вся компания употребляла пиво. Третий добавил, что на компанию приобрели 40 бутылок на шестерых. На допросе он не смог вспомнить ни женщину, к которой приставала пьяная компания, ни причины драки с Чуевым.

Четвертый подозреваемый рассказал, что один из его друзей с земли нанес удар ногой по лицу, когда спортсмен находился в воде. Все мужчины на допросе говорили с сильным акцентом.

Ранее стало известно, что первого из шести подозреваемых в убийстве Чуева суд арестовал до 8 августа.