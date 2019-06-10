МИД заявил о нежелании новых властей Украины выполнять обязательства по Минску-2

Киев в очередной раз проявил нежелание выполнять собственные обязательства по минским договоренностям, заявил МИД России. Ведомство призвало новые украинские власти не искать, как ранее Петр Порошенко, искусственные предлоги для саботажа минского процесса.

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на Юго-Востоке, не будут, как Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», – говорится в заявлении на сайте МИД России.

Подчеркивается, что Киев в очередной раз проявил нежелание выполнять обязательства по минским договоренностям, в том числе по соглашениям, которые достигнуты на «нормандском саммите» в Берлине в октябре 2016 года.

«То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск 7-дневного режима тишины, никого на Украине не волновало. К большому сожалению приходится констатировать, что призыв главы украинской делегации в Контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в Станице Луганской, так и остался всего лишь благим пожеланием», – отметили в МИД.

Ранее полпред России на минских переговорах Борис Грызлов заявил, что подконтрольные Киеву военные обстреляли район Станицы Луганской, сорвав разведение сил на этом участке.