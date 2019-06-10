«Рогозина на жигулях» запустили в космос

Поле полугода работы над автоматическим дрейфующим стратостатом команда ToSky решила запустить в ближний космос фигурку главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в ВАЗ-2107.

Чтобы определить, что именно использовать в качестве полезной нагрузки при запуске, разработчики устроили голосование. Среди вариантов были: Starship, телескоп «Джейм Уэбб», красная Tesla со Старменом, красная «копейка» с Рогозиным, фигурка ученого Стивена Хокинга и кактус, пишет TJ.

Во время запуска планировалось проверить гипотезы о технологиях длительного полета и дрейфа в стратосфере, а также протестировать дальнобойные каналы радиосвязи, поисковые системы и другие нововведения.

Команда завершила работу над аэростатом в мае, однако ждала летной погоды. Запуск согласовали за четыре дня до старта с «Росавиацией» и получили разрешение на раннее утро.

После достижения нужной высоты первая ступень с Рогозиным дрейфовала 30 минут, затем отстыковалась и приземлилась на парашюте.

«Рогозин приземлился на первой ступени в 150 километрах от места запуска. Вторая ступень продрейфовала 16 часов на высотах 18-20 километров, после чего совершила посадку в 2 тыс. километров от места запуска», – сообщили разработчики на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что запуском автоматического дрейфующего аэростата разработчики хотели напомнить о нем госструктурам России: по мнению команды ToSky, их интерес к таким аэростатам стал существенно ниже.