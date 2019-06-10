Сирийская армия отразила два нападения боевиков у Пальмиры

Сирийская правительственная армия отразила две атаки террористов «Исламского государства*» (запрещена в России), об этом сообщило местное телевидение.

Банды ИГ* предприняли две вылазки на востоке от Пальмиры, они атаковали блокпосты правительственных сил в районе нефтеналивной станции, передает ТАСС со ссылкой на канал «Аль-Ихбария».

В результате другого нападения 8 июня на патруль боевики атаковали военных из засады, в результате чего погибли три человека, включая офицера.

За месяц террористы совершили несколько нападений в этом секторе, они атаковали в том числе армейские колонны у оазиса Эс-Сухна, находящегося в 70 километрах к северу от Пальмиры.

Командование правительственных сил направило подкрепления на восток страны, чтобы обезопасить шоссе, соединяющее Дамаск с Ираком.

По данным канала, террористы ушли вглубь Сирийской пустыни, откуда совершают налеты.

Ранее сообщалось, что боевикам удалось во время нападения на блокпост египетских силовиков захватить ПЗРК «Стрела-2».