Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» презентовали в Крыму

В крымских вузах и администрации Судака состоялись презентации фестиваля творческих сообществ «Таврида — АРТ».

Спикеры и организаторы фестиваля «Таврида - АРТ» встретились с молодежью и рассказали о готовящемся мероприятии, а со студентами, решившими принять участие в фестивале в качестве волонтеров, были проведены очные собеседования, сообщает Life.ru.

«Таврида - АРТ» состоится в конце августа и соберет около 30 тыс. человек.

Сейчас в Крыму проходит смена для лидеров волонтерских команд «Таврида 5.0», где ранее в рамках первого этапа форума молодых деятелей культуры и искусств 15 участников получили 5 млн рублей на развитие своих проектов.