Основатель «Бессмертного полка» рассказал о важности Дня Победы для молодежи

«Во время войны погибали 17-18-летние мальчишки, которые не успели создать семью, родить детей. И поэтому их фотокарточки не несут в «Бессмертном полку». Такого не должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД основатель движения «Бессмертный полк» Геннадий Иванов, комментируя предстоящее 9 мая шествие.

«Нужно привлекать молодежь к их поиску, чтобы не успевшие создать семью, погибшие солдаты не были забыты. Ведь главный наш лозунг – «Никто не забыт, и ничто не забыто», – отметил автор идеи шествия «Бессмертный полк», сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», руководитель регионального штаба движения в Тюменской области, журналист Геннадий Иванов.

По его мнению, в каждой семье детям должны рассказывать об истории и родословной, чтобы память о войне и народном подвиге не тускнела. «Вопрос о значении Дня Победы для молодежи даже не обсуждается. Конечно же, праздник важен. Ведь в каждой семье были те, кто вел страну к победе – и на фронте, и в тылу», – добавил Иванов.

Он добавил, что организация «Бессмертный полк» ведет свою деятельность круглогодично, воспитывая в молодежи патриотизм и уважение к истории, в том числе ко Дню Победы. В то же время Иванов призвал стараться еще больше заинтересовать молодых россиян в участии в акции.

Напомним, «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие, в ходе которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы или накануне него в России и других странах.

История акции началась в 2007 году в Тюмени, – тогда шествие проходило под названием «Парад победителей». С 2015 года акция официально стала общероссийской. В преддверии Дня Победы также запустили сервис «Бессмертный полк онлайн».

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