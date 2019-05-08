ДНР заявила о ликвидации участника массового убийства в Одессе

Управление народной милиции ДНР сообщило, что погибший при попытке проникнуть на территорию республики в минувшее воскресенье украинский силовик участвовал в трагических событиях 2 мая 2014 года в Одессе на стороне радикалов.

Глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил, что правоохранительные органы установили личность погибшего, тело которого было передано в среду украинской стороне, передает РИА «Новости».

Установленные факты позволили прийти к выводу, что погибший является матросом Денисом Козьмой, у него был позывной «Дед», отметил Безсонов. Личность погибшего должны подтвердить командиры группы, где он проходил службу.

«Он был фанатом одного из футбольных клубов, позиционировал себя как ультрас и яро поддерживал нацистскую идею... В своих интервью Козьма не скрывал, что участвовал в поджоге Дома профсоюзов и даже гордился этим», – пояснил Безсонов.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор*» сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. Здание подожгли, тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, погибли 48 человек.