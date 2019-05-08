В России до конца года в эксплуатацию планируется ввести 60 школ

До конца 2019 года в России планируется ввести в эксплуатацию около 60 школ в рамках национального проекта «Образование», заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Совета при президенте по стратегическому развитию.

«В регионах страны активно продолжают строиться школы. Уже введено в эксплуатацию 32 новых объекта: 20 в городской и 12 в сельской местности общей мощностью почти 23 тыс. мест, из которых уже по 22 объектам получены лицензии на образовательную деятельность. До конца года будет введена еще 61 школа мощностью 43 тыс. мест», – сообщила вице-премьер, передает ТАСС.

Голикова также отметила, что параллельно правительство начало решать задачи повышения квалификации педагогических работников и специалистов системы образования.

«С апреля функционирует платформа для обучения педагогов в сельских школах и малых городах, более 7,5 тыс. из них в ближайшее время начнут обучение новым направлениям в рамках уроков «Технология», «Информатика», а также по предметам гуманитарного цикла», – добавила она.

Нацпроект «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства Татьяна Голикова, руководителем – министр просвещения Ольга Васильева.