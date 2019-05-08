Mail.ru Group выступила генеральным партнером «Цифрового прорыва»

Компания Mail.ru Group выступила в качестве генерального партнера всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», флагманского проекта АНО «Россия – страна возможностей».

Mail.ru Group также займет место в экспертном совете конкурса, передает Telecom Daily. Компания обеспечит менторскую поддержку участникам хакатонов, а лучших из них отметит в рамках спецноминации.

Конкурс стартовал 3 апреля. Главная цель проекта – найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Заявочная кампания продлится до середины мая, после чего участников ждет онлайн-тестирование, участие в котором является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса.

Региональный этап будет проводиться в формате хакатонов – соревновательных мероприятий, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов и борются за выход в финал.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от «Фонда содействия инновациям» на развитие своего проекта.

Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Напомним, заявки на участие в конкурсе подали более 50 тыс. человек, 20 тысяч из них заявились на последней неделе.